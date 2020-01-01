السيسي: قدر هذا الجيل مواجهة تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة، وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز قيمة العلم لبناء الإنسان المصري على نحو يستطيع معه مواجهة تحديات هذا العصر، وما يليه.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، إلى أنه مثلما كان جيل ثورة 23 يوليو على موعد مع القدر، فأن الله قدر لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث، حيث أن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب، وتجعل من اصطفافنا الوطني أمر حتمي.
وأضاف أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريين جميعا على قلب رجل واحد، واثقين في قدراتهم على عبور الأزمات.

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