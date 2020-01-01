السيسي: الأيام برهنت على نبل أهداف ثورة 23 يوليو (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتفالنا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة مناسبة نستمد منها العزم والإصرر والإرادة، لتحقيق تطلعات شعبنا، وأماله في تحقيق مستقبل مشرق له وللأجيال القادمة التي من حقها أن تحيا حياة كريمة في مستقبل آمن ومستقر.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، إلى أن العالم لم يدرك حين انطلقت شرارة ثورة 23 يوليو، أنها لم تقتصر على تغيير الحالة المصري فحسب، وإنما سيمتد ضياؤها ليشمل قارتنا الأفريقية، والأمة العربية بأكملها، حيث انطلقت حركات التحرر العربي والأفريقي.





وأضاافت أن الأيام برهنت على نبل الأهداف التي قامت ثورة 23 يوليو من أجلها، موجها التحية لرمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائد الثورة الزعيم جمال عبدالناصر.