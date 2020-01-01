الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:15 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
عبد القادر عرابي
قررت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسويق نجم الفريق، تحسباً لعودة المهاجم المغربي وليد أزارو، نجم الفريق.

ويعود أزارو للقلعة الحمراء خلال الصيف الجاري، بعد نهاية إعارته مع نادي الإتفاق السعودي، والتي بدأت منذ شهر يناير الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، فإن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أمر بتسويق الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الصيف الجاري.

وأكدت المصادر، أن أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، يبحث عن عروض برتغالية للاعب، في ظل عدم قناعة فايلر بمردوده مع الفريق.

كما يرغب فايلر في التخلي عن اللاعب، تحسباً لقيد أزارو في الموسم الجديد، أو ضم مهاجم أجنبي.

وكان الأهلي قد رفض عرضاً من نادي الصفاقسي التونسي، لبيع اللاعب في يناير، بحجة ضعف المقابل المادي.

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