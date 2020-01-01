الهند تسجل 1129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل  45720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، شهدت البلاد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وسجلت السلطات الصحية الهندية، 1129 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.

 

 وأفادت الصحة الهندية، رصد 681 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالبلد إلى مستوى 27497 شخصًا، وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

 

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49 %، وقالت، إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم"، جراء الجائحة.

 

يذكر أن الهند أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 38902 حالة إصابة، و534 حالة وفاة بالفيروس.

 

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا حصيلة الوفيات حصيلة الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

فايلر يصدم الأهلي ويرفض عودة نجم الفريق السابق

منذ ساعة و 14 دقيقة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

منذ نصف ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يوم

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ حوالي 11 ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكثف مفاوضاته لتلبية طلب فايلر

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ يوم

رئيس برشلونة السابق يُعلن عن الحالة الوحيدة لرحيل ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

رابح ماجر يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريمير ليج

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مقتل 43 شخصًا جراء الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

ارتفاع غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا في الهند

حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ10 آلاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

09:19 ص

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً