السيسي: ثورة 23 يوليو أحد أهم أيام مجدنا (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأيام والسنوات تمر حاملة أحداث وذكريات عالقة في الأذهان، مؤكدا أن تاريخ مصر زاخر بالأحداث.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، إلى أن يوم 23 يوليو أحد أهم أيام مجدنا، وأبرز محطات عزتنا، منوها بأن احتفالنا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو نستمد منها العزة.

في سياق آخر، بعث الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





في سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المواصلات العامة ستستمر في عملها أيام العيد، ولن يتم توقيفها، متابعًا: "لن يتم تعطيل المواصلات العامة في عيد الأضحى ".