عاجل.. السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى 23 يوليو بعد قليل

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة بعد قليل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

في سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المواصلات العامة ستستمر في عملها أيام العيد، ولن يتم توقيفها، متابعًا: "لن يتم تعطيل المواصلات العامة في عيد الأضحى".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم السماح لحديقة الحيوان بالعمل خلال عيد الأضحى بنسبة 50% بحد أقصى 3 آلاف تذكرة في اليوم.

وأكد أن تحديد مواعيد لإغلاق المحال والمقاهي عقب انتهاء أزمة كورونا أمر مفروغ منه، لافتًا إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة كورونا حتى فصل الشتاء.

وكشف متحدث الوزراء، عن استمرار غلق قاعات الأفراح والمآتم حتى إشعار آخر، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد صيفية وأخرى شتوية للمحال التجارية بعد عيد الأضحى.

وتابع: "محدش يكلمنا على الشيشة في المقاهي طالما استمر وباء كورونا في مصر، وكفاية على المقاهي السماح بزيادة الإشغال لـ50%".

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا

وتقرر السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لا سيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة، فقررت اللجنة برئاسة مدبولي أن تتم صلاتى العيد والجمعة بنفس القواعد التى تم تطبيقها فى صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.