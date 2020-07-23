في ذكرى 23 يوليو.. تعرف على أيقونة الثورة

استعرض "صباح الخير يا مصر"" المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON" تقريرا عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أيقونة ثورة 23 يوليو، وقائدها في تنظيم الضباط الأحرار، الذي تحول إلى مجلس قيادة الثورة.





جاء في التقرير، أن الزعيم الراحل كان القائد الفعلي لثورة يوليو 1952، ورائد حركات التحرر في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وولد في 15 يناير من عام 1918 في حي باكوس بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر في محافظة أسيوط.





وبدأ عبدالناصر حياته العسكرية في الـ19 من عمره، وحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، واختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد وتقدم بأوراقه بالكلية الحربية من جديد بعد إعلانها قبول دفعة استثنائية، ونجح في الالتحاق بالكلية الحربية وتخرج فيها برتبة ملازم ثاني في يوليو 1938.





وشارك الزعيم الراحل في حرب فلسطين عام 1948 ولعب دورًا مهمًا في تشكيل مجموعة سرية بالجيش المصري أطلقت على نفسها اسم "الضباط الأحرار"، وانتخب في عام 1950 رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار وحين توسع التنظيم أنتخبت قيادة التنظيم وأنتخب عبدالناصر رئيسًا للجنة.





بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



