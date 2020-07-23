حملة مكبرة تضبط لحوم فاسدة داخل مول شهير بالمنصورة (صور)

شنت محافظة الدقهلية، حملة مكبرة، علي المحال التجارية والمولات، استمرارا للضربات البيطرية المكثفة للرقابة علي أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.





تمكنت الحملة من ضبط ٧٠٠ كجم لحوم ودواجن ومصنعات لحوم بمول شهير بالمنصورة، وترأس الحملة، منال الغندور سكرتير عام مساعد المحافظ.





وكانت واصلت اللجنة المشكلة بقرار الدكتوى ايمن مختار محافظ الدقهلية رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٠ لتُمارس مهامها فى المرور علي المطاعم، والكافيهات، والمحلات، التي تقدم خدمات للمواطنين وذلك للوقوف علي مدي التزامها بالتعليمات الوقائية والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد.





وأثناء الجولة تم مداهمة مول شهير نطاق حى غرب المنصورة وبفحص ثلاجات حفظ اللحوم وثلاجات عرض مصنّعات اللحوم، وتلاحظ إنبعاث رائحة كريهة نتيجة سوء الحفظ.





وخلال الحملة تلاحظ وجود بعض المنتجات التي تعرضتا للفك والتحلل اكثر من مرة مما أفقدها خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفة.





وعلي صعيد آخر تحظي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في محافظة الدقهلية بإقبال كبير بين المواطنين، حيث يبلغ سعر "الكيلو بـ60 جنيها بدلا من 75 جنيها بمنافذ البيع، فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه "حياة كريمه"، المشروع القومى لمحاربه الغلاء وبمناسبه اقتراب وحلول عيد الاضحى المبارك.





وقدم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، التهاني لشعب الدقهلية بحلول عيد الاضحى المبارك.





وتابع محافظ الدقهلية، العمل فى المبادرة الرئاسيه بالدقهلية لتخفيض اسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق المحافظة، حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين والتى تم تنفيذها بداية من الاسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى وتستمر حتى نهايته.





وقال محافظ الدقهلية، ان تلك المبادرة، بالدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية، وفى إطار الاهتمام المستمر للدولة، بتوفير كافة السلع للمواطنين باسعار مناسبة.





ومن الجدير بالذكر، ان محافظ الدقهلية، قد قام الاسبوع الماضى بجولة تفقدية زار خلالها منافذ اللحوم التى شملتها المبادرة.





واكد المحافظ للقائمين على العمل فى المنافذ بحسن التعامل مع الجمهور بالاخلاق الطيبة مشيرا الى اننا جميعا نتعاون من اجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين فى ربوع المحافظة.



