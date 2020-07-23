فيديا بالان عن فيلمها الجديد Shakuntala Devi..الكوميديا كانت مقصود

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أجرت النجمة الهندية فيديا بالان حوارا مع عدد من وسائل الاعلام الهندية تحدثت خلالها عن فيلمها الجديد Shakuntala Devi بعد طرح أول اعلان ترويجي له.
وفي حوارها الذي نقل موقع انديا توداي جانبا منه، قالت فيديا أن الكوميديا في الفيلم كانت مقصودة، ولم يكن صناعه في حاجة لتحويل الاحداث للدراما على الإطلاق.
وكانت قد أعلنت منصة "امازون برايم" للبث الإلكتروني عن طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Shakuntala Devi الذي يروي قصة حياة عالمة الرياضيات الهندية التي تحمل الاسم نفسه للفيلم.
وطرح الإعلان عبر القناة الرسمية لأمازون برايم على موقع يوتيوب، وهو من بطولة فيديا بالان، و"جيسو سينجوبتا"، و"سانيا مالهوترا".

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