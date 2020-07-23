فايلر يصدم الأهلي ويرفض عودة نجم الفريق السابق

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية السويسري أن رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي حسم قراره بشأن التعاقد مع أحمد رمضان والمعروف ببيكهام مدافع وادي دجلة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأبدى رينيه فايلر إعجابه بقدرات أحمد رمضان بيكهام لكنه لا يفكر في التعاقد معه لتدعيم خط دفاع الأهلي وذلك بسبب عدم قناعته به كمدافع.


ويرى فايلر بأن أحمد رمضان بيكهام يجيد اللعب أكثر في مركز أبرزهم : محور الارتكاز الدفاعي أو الهجوم لأنه يملك رؤية جيدة وتمريرات مميزة على الرغم من توصية لجنة التخطيط في الأهلي التعاقد معه.


ويفضل رينيه فايلر عودة أسامة جلال لصفوف الأهلي من إنبي من أجل تدعيم خط دفاع الشياطين الحمر في الصيف الحالي على عودة أحمد رمضان بيكهام من صفوف وادي دجلة لأنه حامل لقب الدوري المصري ويمتلك حق الشراء الأول في عقده مع وادي دجلة.


وحدد رينيه فايلر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة كخيار بديل في حال فشل الشياطين الحمر في التعاقد مع أسامة جلال من إنبي.

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