حبس محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

أفاد مصدر مطلع أنه تم حبس محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق، على خلفية القضايا المثارة بينه وبين الفنانة اللبنانية.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "محمد وزيري"، وكيل أعمال الفنانة اللبنانية السابق، وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الفنانة اللبنانية قد اتهمت مدير أعمالها السابق بالنصب عليها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.





قال "مجدي حلمي" محامي الطيار المفصول "أشرف أبو اليسر"، إن حكم اليوم بحبس الفنان "محمد رمضان"، كان بمثابة موقفا داعما لموقفهم في الدعاوى المقامة ضده، والتي منها الدعوى المقامة يوم ٦ أغسطس المقبل.





وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى الفجر، أنه يشكر القضاء لنزاهته وعدالته في حكم اليوم، ويأمل عودة الحق للطيار بعدما تأذي في عمله.





وأصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.



