حبس محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:46 ص
هيفاء وهبي ومحمد وزيري
هيفاء وهبي ومحمد وزيري
إيريني صفوت
أفاد مصدر مطلع أنه تم حبس  محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق، على خلفية القضايا المثارة بينه وبين الفنانة اللبنانية.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "محمد وزيري"، وكيل أعمال الفنانة اللبنانية السابق، وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الفنانة اللبنانية قد اتهمت مدير أعمالها السابق بالنصب عليها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

قال "مجدي حلمي" محامي الطيار المفصول "أشرف أبو اليسر"، إن حكم اليوم بحبس الفنان "محمد رمضان"، كان بمثابة موقفا داعما لموقفهم في الدعاوى المقامة ضده، والتي منها الدعوى المقامة يوم ٦ أغسطس المقبل.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى الفجر، أنه يشكر القضاء لنزاهته وعدالته في حكم اليوم، ويأمل عودة الحق للطيار بعدما تأذي في عمله.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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هيفاء وهبي مدير أعمال هيفاء حبس محمد رمضان سنة بوابة الفجر الفجر

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