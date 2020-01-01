تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:08 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 23 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الاحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، ولن نشهد أي تغيرات جوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية تتراوح بين 34-35 درجة على القاهرة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لطيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر. 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وتصل لحوالي 80-85% مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما تساهم في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية.

وأوضحت إيمان شاكر، أنه اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نحو درجتين لتصل لـ 36-37 درجة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن هناك فرص لتساقط امطار خفيفة وغير مؤثرة اعتبارًا من الأحد المقبل على جنوب البلاد تمتد الاثنين والثلاثاء إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية على بعض المناطق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد حالة الجو الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 9 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يوم

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة الودية

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

3 دول ألغت صلاة العيد في المساجد بسب كورونا

منذ أقل من ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً