الفقي: مازلنا نعيش في آثار ثورة 23 يوليو حتى الآن (فيديو)
الخميس 23/يوليه/2020 - 04:18 ص
أمنية فوزي
قال مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن ثورة 23 يوليو لم تكن لتنجح لولا الدعم الأمريكي لها، لافتًا إلى أن ثورة 23 يوليو كانت سببًا فيتحرر دول كثيرة في المنطقة.
وأضاف "الفقي"، خلال تصريحاته مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر أثبتت في ثورة يوليو 1952 أنها دولة عريقة ذات تقاليد تحترم.
وتابع: "مازلنا حتى الآن بعد 66 عامًا من قيام ثورة 23 يوليو نعيش في آثارها".
هذا، وأعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة وجاءت كالتالي:
خريطة الإذاعة المصرية
جاءت خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بثورة يوليو لتبرز الضرورات التي أدت إلى قيامها وإنجازاتها التي انعكست علي الوطن والمواطن، ووضعت مصر علي طريق التنمية والبناء وهي كالتالي:
تحتفل إذاعة البرنامج العام يوم الخميس بذكري ثورة 23 يوليو 1952 الثامنة والستين ويكون عنوان اليوم "23 يوليو حكاية شعب" سيتم إذاعة حلقة وطنية من برنامج "احلي ما فينا" للاحتفال بالمناسبة وحث الأطفال علي حب بلدهم الغالية مصر وأهمية الوطن والدفاع عنه ضد أي معتدي.
وتطوع عدد من برامج القناة للحديث عن المناسبة ومنها برامج "ما بطلبه المستمعون - مع الموسيقي - أوتار الموسيقي - شعبيات مصرية- علي شط بحر النغم"، ويتناولوا موسيقي وأغنيات عن ثورة يوليو، برنامج "مصر جميلة"، تدور الحلقة عن اهم الإنجازات التي قدمتها ثورتي 23 يوليو.
كما تقدم تغطية لمكتسبات المرأة بعد 23 يوليو على المستوي السياسي والبرلماني ولقاء مع الدكتورة نهله جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، كما يذاع عدد من الاعمال الدامية مثل: أحفاد الثورة وآمال الأحرار وستائر الدخان وبرنامج "خاص ثورة 23 يوليو".
وجاءت خطة إذاعة الكبار للاحتفال بثورة 23 يوليو كالتالي:
فترة مفتوحة (الثورة في وجدان الكبار وعيون الكبار) تدور حول عمل لقاءات من داخل رعاية المسنين ودار رعاية الكبار بالهرم والسيدة زينب واهم ذكرياتهم عن الثورة، ولقاء مع محمد مصطفي وكيل وزارة التأمينات حاليًا، وحديث حول الثورة في تحقيق امال الكبار وتخصيص معاش لهم بكافة مسمياته، وكيف استفاد الكبار منها وكيفية الارتقاء بالحياة المعيشية للكبار.
كما تطوع عدد من البرامج منها "شاهد علي الثورة"، "ذكريات الكبار"، "ما يطلبه الكبار"، يتم من خلالها التفاعل مع المستمعين وتقديم أجمل الأغاني التي تناولت ثورة يوليو المجيدة، ويذاع برنامج "دردشة" تقديم محمود عبد الرحيم مع الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء والحديث حول النتائج المبهرة لثورة يوليو المجيدة، وبرنامج "كارت معايدة"، يقدم كروت معايدة وتهنئة بمناسبة ذكري يوليو، وبرنامج "كنوز إذاعية" يقدم أهم الأعمال الدرامية التي تناولت ثورة يوليو ومسامع من بعض المسلسلات والأفلام الخاصة بالثورة.
وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بثورة 23 يوليو والتي تتضمن البرامج والفترات الآتية، "شوفت اللي حصل" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع احد الكتاب والمؤرخين حول تعريف الأجيال الجديدة بثورة 23 يوليو باعتبارها جزء من التاريخ المصري والنتائج التي ترتبت عليها.
كما تقدم "شغل دراما"، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع السيناريست بشير الديك عن فيلم رد قلبي وهل يمكن تقديم عمل فني سينمائي يعبر عن ثورات مصر المختلفة، كما تقدم "حكاية شعب"، فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع الشاعر عوض بدوي والملحن الموجي الصغير عن أغاني الثورة وخاصة أغاني عبد الحليم حافظ التي تعتبر المتحدث الرسمي لثورة يوليو، وكذلك لقاء مع الإعلامي فهمي عمر حول ذكرياته مع ثورة يوليو علي المستوي الإعلامي الاجتماعي، لقاء مع نجوم الفن والشخصيات العامة عن ثورة يوليو "ابن مصر" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع بعض الشباب عن مدي معرفتهم بثورة يوليو وأوجه الاختلاف بينها وبين الثورات التي تلتها وعرض بعض النماذج الناجحة عمليا من هؤلاء الشباب.
وتقدم "غنوه شعب" فترة مفتوحة، تستضيف أحد المطربين الشباب لغناء الأغنيات الوطنية وما يطلبه المستمعون من أغاني، و"مسيرة الإنجازات" لقاءات متنوعة لتقديم النتائج والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، مثل لقاءات مع الكاتب الصحفي خالد القاضي، والكاتب الصحفي محمد أمين، والخبير الاقتصادي وائل النحاس.
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