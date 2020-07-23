الفقي: مازلنا نعيش في آثار ثورة 23 يوليو حتى الآن (فيديو)

قال مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن ثورة 23 يوليو لم تكن لتنجح لولا الدعم الأمريكي لها، لافتًا إلى أن ثورة 23 يوليو كانت سببًا فيتحرر دول كثيرة في المنطقة.





وأضاف "الفقي"، خلال تصريحاته مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر أثبتت في ثورة يوليو 1952 أنها دولة عريقة ذات تقاليد تحترم.





وتابع: "مازلنا حتى الآن بعد 66 عامًا من قيام ثورة 23 يوليو نعيش في آثارها".





هذا، وأعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة وجاءت كالتالي:





خريطة الإذاعة المصرية

جاءت خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بثورة يوليو لتبرز الضرورات التي أدت إلى قيامها وإنجازاتها التي انعكست علي الوطن والمواطن، ووضعت مصر علي طريق التنمية والبناء وهي كالتالي: