ترامب: إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معظم حكام الولايات يعكفون حاليا على بحث العودة إلى المدارس، لافتا إلى أنه يرغب في رؤية المدارس تفتح بنسبة 100%.

وأضاف "ترامب"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي بثته قناة العربية قبل قليل، أن "أمر ارتداء الكمامة متروك لحكام الولايات لكن أنصح بوضعها".



ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك بعض المدن تعج بالمشاكل كشيكاغو وديترويت، مشيرا إلى أن وباء كورونا استفحل في شيكاغو بسبب إعادة فتحها.



وعن العلاقات مع الصين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد، مضيفا: كنا الأفضل اقتصاديا قبل دخول الطاعون الصيني.



