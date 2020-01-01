ترامب: إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:29 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معظم حكام الولايات يعكفون حاليا على بحث العودة إلى المدارس، لافتا إلى أنه يرغب في رؤية المدارس تفتح بنسبة 100%.
وأضاف "ترامب"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي بثته قناة العربية قبل قليل، أن "أمر ارتداء الكمامة متروك لحكام الولايات لكن أنصح بوضعها".

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك بعض المدن تعج بالمشاكل كشيكاغو وديترويت، مشيرا إلى أن وباء كورونا استفحل في شيكاغو بسبب إعادة فتحها.

وعن العلاقات مع الصين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد، مضيفا: كنا الأفضل اقتصاديا قبل دخول الطاعون الصيني.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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