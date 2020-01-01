التأمين الاجتماعي: المعاشات في ماكينات الصرف الآن

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين من جائحة كورونا، وتابع: "رغم أن غدًا إجازة إلا إن الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".





وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن 8،4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريًا، وتم تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل حتى لا يحدث أي زحام يضر بصحة المواطنين، وتابع: "ولذلك ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد يوم السبت لصرف المعاشات"، مشدد على أن الجميع سوف يصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.





وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المواطنين الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن كون المبالغ تم إيداعها قبل قليل.





هذا وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 مليون صاحب معاش حيث يبلغ اجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه واجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر ب8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.





أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقرر إتاحة كافة المعاشات لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الالي والتي يزيد عددها علي 13 ألف ماكينة غدًا الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.





وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتامين الاجتماعي اليوم الخميس، رغم أنه إجازة رسمية وذلك بشكل استثنائي لخدمة أصحاب المعاشات، حيث تبدا غدا صرف شريحة أصحاب المعاشات ممكن يحصلون على أقل من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.





- أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها ويبلغ عددهم حوالي ٢.٤ مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

- على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

