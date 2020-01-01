4 عروض ضخمة تطارد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير إسباني اليوم، أن تلقى الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد 4 عروض لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ووفقاً لما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خاميس لديه 4 عروض من أندية بنفيكا وإنتر ميلان وميلان ومانشستر يونايتد، موضحاً أن، قيمته التسويقية في الفترة الحالية تقدر بـ32 مليون يورو.













وقد خرج خاميس من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، ويقترب اللاعب من الرحيل في فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل انتهاء عقده في نهاية الموسم المقبل.







