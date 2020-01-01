نشأت الديهي: ثورة 23 يوليو صنعت لمصر ريادتها (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:30 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثورة 23 يوليو 1952 صنعت لمصر ريادتها، وجابهت المحتل لجميع الدول الإفريقية والعربية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن "عبد الناصر" ورفاقه سطروا بأحرف من نور صفحات مضيئة من التاريخ، وفي مثل هذا اليوم انتقلت مصر من مرحلة لمرحلة.

وانتقد، من يهاجم ثورة 52 وجمال عبد الناصر، مؤكدًا أن ثورات مصر 1919، و1952، و15 مايو 1971 ثورة التصحيح، و30 يونيو أثرت وغيرت مجرى التاريخ، معقبًا: "نفخر بجمال عبد الناصر رغم أنف الكارهين وحقد الحاقدين، وبلاش مزايدات وتزوير التاريخ". 

وأوضح، أن الإخوان يكرهوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلما يكرهوا عبد الناصر"؛ لكون الصفعة المداوية للإخوان كانت من الرئيس عبد الناصر، ومن كتب شهادة وفاتهم الرئيس السيسي، واضم لهم النقراشي باشا، الذي أصدر قرار بحل جماعة الإخوان عام 1948.

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة وجاءت كالتالي:


خريطة الإذاعة المصرية
جاءت خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بثورة يوليو لتبرز الضرورات التي أدت إلى قيامها وإنجازاتها التي انعكست علي الوطن والمواطن، ووضعت مصر علي طريق التنمية والبناء وهي كالتالي:

تحتفل إذاعة البرنامج العام يوم الخميس بذكري ثورة 23 يوليو 1952 الثامنة والستين ويكون عنوان اليوم "23 يوليو حكاية شعب" سيتم إذاعة حلقة وطنية من برنامج "احلي ما فينا" للاحتفال بالمناسبة وحث الأطفال علي حب بلدهم الغالية مصر وأهمية الوطن والدفاع عنه ضد أي معتدي.

وتطوع عدد من برامج القناة للحديث عن المناسبة ومنها برامج "ما بطلبه المستمعون - مع الموسيقي - أوتار الموسيقي - شعبيات مصرية- علي شط بحر النغم"، ويتناولوا موسيقي وأغنيات عن ثورة يوليو، برنامج "مصر جميلة"، تدور الحلقة عن اهم الإنجازات التي قدمتها ثورتي 23 يوليو.

كما تقدم تغطية لمكتسبات المرأة بعد 23 يوليو علي المستوي السياسي والبرلماني ولقاء مع الدكتورة نهله جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، كما يذاع عدد من الاعمال الدامية مثل: أحفاد الثورة وآمال الأحرار وستائر الدخان وبرنامج "خاص ثورة 23 يوليو".

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نشأت الديهي ذكرى ثورة يوليو بوابة الفجر الفجر

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