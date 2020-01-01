رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة للاستهلاك المحلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، مساء الأربعاء، حول اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بنحو 4.5 مليار متر مكعب من المياه، إن "سد النهضة الإثيوبي على بُعد نحو 20 كيلو متر من الحدود السودانية، وهناك محطة مياه على هذه الحدود لقياس نسبة المياه التي تدخل من إثيوبيا للسودان، ونحن حاليا في موسم الفيضان والذي يبدأ في يونيو ويستمر حتى سبتمبر، ومن الممكن أن يمر من هذه المحطة في شهر أغسطس في اليوم الواحد فقط نحو 700 مليون متر مكعب من المياه".

    

أضاف مطاوع، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "بلاش الأرقام اللي بيعلنوها تخدعنا وبلاش نقلق ودي تصريحات للاستهلاك المحلي وإظهار الانتصار أمام شعبهم.. ومصر مازالت تتفاوض مع إثيوبيا، في حين أن السد العالي أمامه أكثر من 130 مليار متر مكعب مياه، ومصر لديها من وسائل الضغط في هذه القضية الكثير وأمامنا مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، والمجتمع الدولي أمامه تعهدات والتزامات موقعة بالفعل مع مصر منذ سنوات طويلة من أهمها اتفاقية القسطنطينية 1888 الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس، والتي تؤكد الحقوق التاريخية الثابتة قانونا لمصر، ولو مصر فكرت بس تمنع مرور السفن الإثيوبية هيكون في خسائر ضخمة للغاية".

تابع: "مش نهاية العالم إنه يروح يملى السد بـ4.5 مليار متر مكعب، ويروح يقول للشعب بتاعه إننا خلاص بقى عندنا بحيرة بدل نهر النيل، لازم ناخد التصريحات دي ونحطها في حجمها الصحيح، وعلى الاتحاد الإفريقي أنه يثبت للمجتمع الدولي إنه قادر يحل مشاكله الداخلية".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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