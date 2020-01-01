الجيش الليبي: قواتنا مستعدة للرد على أي هجوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش جاهزة ومستعدة للرد على أي هجوم وتحرير ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة.

 

وأكد المسماري، على جاهزية الجيش للرد على أي عدوان على قواته، مشيرًا إلى أنهم التزموا بكافة المبادرات السابقة وأوقفوا إطلاق النار بعد إعلان القاهرة.

 

وشدد على أن الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية في ليبيا.

 

ووجه رسالة إلى الليبيين، بأن الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش، وقال: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لنحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة"، وذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.

 

من جانبه، أكد العميد خالد المحجوب، ‏مدير التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي، على قدرة القوات البحريو على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية.

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المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الجيش الليبي

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