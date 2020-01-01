رسميًا.. أحمد حجازي يعود للبريميرليج مع وست بروميتش البيون





عاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادى وست بروميتش ألبيون الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب لمدة موسمين وذالك بعد أن أنهي مع فريقه فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الشامبيون شيب.





وتعادل نادى وست بروميتش ألبيون أمام نظيره فريق كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2 / 2 فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى فى غياب حجازي الذي ظل على مقاعد البدلاء فى المباراة.





بينما خسر منافس وست بروميتش نادى برانتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق بارنسلي.





يذكر أن حجازي قد انضم لصفوف وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف النادي الأهلي.



