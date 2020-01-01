الوعي الدستوري.. في كتاب "الجمهورية"

أصدر عدد يوليو 2020 من كتاب الجمهورية برئاسة الكاتب الصحفي وليد البلاسي رئيس التحرير؛ وهو كتاب "الوعي الدستوري – مفاهيم .. وتطبيقات" للمستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ، والخبير التشريعي.





وصرح البلاسي بأن "كتاب الجمهورية" يحرص منذ تولى رئاسة تحريره أن يواكب الأحداث الوطنية الجارية على أرض مصر ؛ فصدر هذا الكتاب متزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها انتخابات مجلس النواب ، ليعرض ويحلل التجربة الدستورية العريقة التي خاضتها مصر عبر تاريخها ، مبينا المفاهيم العامة لماهية وأنواع وموضوعات وصياغة الدساتير.





وأضاف البلاسي أن المؤلف قد أوصى في الكتاب ؛ باستراتيجية وطنية لتجديد الفكر القانوني في مصر، ونشر الوعي الدستوري.





ويقع الكتاب في 364 صفحة ويباع بسعر رمزي عشرين جنيهًا .



