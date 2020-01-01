الوعي الدستوري.. في كتاب "الجمهورية"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أصدر عدد يوليو 2020 من كتاب الجمهورية برئاسة الكاتب الصحفي وليد البلاسي رئيس التحرير؛ وهو كتاب "الوعي الدستوري – مفاهيم .. وتطبيقات" للمستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ، والخبير التشريعي. 

وصرح البلاسي بأن "كتاب الجمهورية" يحرص منذ تولى رئاسة تحريره أن يواكب الأحداث الوطنية الجارية على أرض مصر ؛ فصدر هذا الكتاب متزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها انتخابات مجلس النواب ، ليعرض ويحلل التجربة الدستورية العريقة التي خاضتها مصر عبر تاريخها ، مبينا المفاهيم العامة لماهية وأنواع وموضوعات وصياغة الدساتير.

وأضاف البلاسي أن المؤلف قد أوصى في الكتاب ؛ باستراتيجية وطنية لتجديد الفكر القانوني  في مصر، ونشر الوعي الدستوري.

ويقع الكتاب في 364 صفحة ويباع بسعر رمزي عشرين جنيهًا . 

يذكر أنه قد صدر للقاضي 35 كتابًا شملت موضوعات تشريعية وقانونية ووطنية وتوثيقية قضائية متنوعة، فضلًا عن مؤتمراته وندواته ومقالاته ودراساته في الوعي بالقانون والثقافة القانونية والدستورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كتاب الجمهورية الفجر الجمهورية البلاسي

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ 37 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ 39 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 6 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الديهي: "الجزيرة" كانت على علم بهجوم بئر العبد قبل حدوثه (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

النور يعترض على 3 نقاط.. "البرلمان" يناقش التعديلات الدستورية (التفاصيل الكاملة)

صلاح فوزي: صلاحيات القوات المسلحة بالتعديلات الدستورية تحافظ على مدنية الدولة

رجب حميدة: دستور 2014 ملئ بالمتفجرات والعقبات التي تكتف الدولة

صلاح فوزي: هناك إجماع على أهمية تعديل بعض مواد الدستور

بهاء أبو شقة: "صياغة الدساتير فن يحتاج إلى دراية.. الحرف بيفرق"

"مستقبل وطن" يواصل مؤتمراته الخارجية لدعوة المصريين على النزول للاستفتاء بالإمارات (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً