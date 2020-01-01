وزير الري الأسبق: مصر والسودان حققا نصرًا بمفاوضات الاتحاد الإفريقي.. وإثيوبيا "مستفزة"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن مصر والسودان حققا انتصارًا كبير خلال اجتماعات الاتحاد الإفريقي، حول مفاوضات سد النهضة، حيث استجاب الاتحاد لمطالب القاهرة والخرطوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن المطالب تضمنت أن تكون المفاوضات مرتبطة بسد النهضة وتوليد الكهرباء وقواعد الملء والتشغيل، بجانب بند لفض المنازعات وتطبيق القانون الدولي فيها، وهو ما تم الاتفاق عليه فى مكتب الاتحاد الإفريقي أمس، وهذا نصر كبير جدًا لمصر والسودان.

وأضاف: "لو احترمت إثيوبيا تعهداتها للاتحاد الإفريقي فقد تنتهى جهود الاتحاد الإفريقي خلال اسبوعين، حول قواعد الملء والتشغيل وفض المنازعات.. ولكن تصرفات إثيوبيا تكشف أنها غير مستعدة لمثل هذه المفاوضات، وتصريحاتها مازالت عدائية ومستفزة".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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