ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
 اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.

ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.

وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

يذكر أن الزمالك يسعي هو الآخر للحصول على خدمات أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الزمالك ألأهلي أسامة جلال

أخبار تهمك

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

نجم ريال مدريد يبدي تفهمه لانتقادات شورله

منذ ساعة و نصف

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ 33 دقيقة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ أقل من ساعتين

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

6 صفقات نارية تشعل الميركاتو الصيفي في مصر

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً