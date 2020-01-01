بفستان مزغرف.. رايا أبي راشد تستمتع بالسفر من جديد

Advertisements

شاركت رايا أبي راشد، صور من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبي راشد" بفستان طويل باللون الزهري،ومع ابنتها، وكتبت تعليقا على الصور قائله: "هذا ليس رد فعل..مباشرة من السفر الأول".



وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال ختصية التعليقات وكانت أبرزها "انتي جميلة انا بحبك جدا"،"اقسم بالله جده أجمل من كل إيطاليا"،"جميلة جدا".



وكانت رايا أبي راشد قد آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب مشاركتها صور بميك أب مما جعل الجمهور يعتقد إجرائها عملية تجميل.