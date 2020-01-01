محمود كامل: شهدنا أكبر مشاركة بجوائز الصحافة المصرية على مدار تاريخها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:20 م
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حغل توزيع جوائز مسابقة جوائز الصحافة المصرية، يأتي في ظروف استثنائية، مؤكدًا أن مجلس النقابة كان يبحث تأجيل الحفل، ولكن أي عمل إرهابي لن هيعطل أي مصري عن أي دور ليقوم به.

ووجه "كامل" التحية لروح كل شهيد في سيناء، وأيضًا لأرواح الزملاء الصحفيين، الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا، وبعضهم تأثرًا بفيروس كورونا.

وأضاف "كامل" أن الكاتب الصحفي الكبير والراحل رجائي ا الميرغني الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، كان نقابيًا كبيرًا له دور في أزمة قانون 93 سنة 1995، وبطل من أبطال حرب أكتوبر، وكان له دور كبير في الحفاظ على تراث النقابة، وكان وكيل النقابة الذي ظل وقت نقل محتويات مكتبة النقابة، في البدروم، يفرز محتويات النقابة التراثية، حفاظًا عليها، مما عرضه لمرض جلدي في يده، وحساسية صدر لازمته حتى وفاته، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على جدارية الفنان فتحي محمود، التي حصلت عليها النقابة ووضعتها في الدور الرابع، وذلك مع الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق.

وتابع: "شهدنا أكبر نسبة مشاركة بالمسابقة على مدار تاريخها، وهم 562 عمل، مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد 525 عم، وذلك تضاعف كبير، وأيضًا استحدثنا جائزة تبرع من أسرة الكاتب الصحفي الراحل حسين عبدالرازق للصحافة الاستقصائية، واستحدثتا جائزة للفيديو، وتقدم لها 12 زميل، وذلك نظرًا للتطور التكتولوجي الذي تشهده الصحافة باستمرار".


ووجه رئيس اللجنة الثقافية رسالة للزمللء الفائزين بالمسابقة، قائلًا: "لدينا 69 محكم، ولأول مرة لدينا قائمة قصيرة من الأعمال المرشحة للحصول على الجائزة، أعطيتمونا أملًا أن الصحافة مازالت حية، حتى لو سقف الحريات منخفض، ونتمنى الإفراج عن الزملاء المحتجزين، ويكونوا بيننا في النقابة العام المقبل".

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