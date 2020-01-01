الحكومة: فتح المقاهى والمطاعم حتى 12 ليلا.. وغلق المحال والمولات 10 مساءً

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أمنية فوزي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذى بدأ منذ قليل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وخلال الاجتماع، قررت اللجنة برئاسة مدبولي، استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والمطاعم حتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما تقرر غلق المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية الساعة 10 مساءًا والتعامل مع صلاة عيد الاضحى بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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