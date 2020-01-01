سعر المتر بـ1200 جنيهًا.. تعرف على الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل بنجع حمادي

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا اجتماعا موسعا حضره الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وذلك لمناقشة الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل بنجع حمادي.



شهد الداودي عرض تقديمي عن مدينة الأمل أوضح فيه أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدان وقد تم الانتهاء من إعداد مخطط التفصيلي لها والذي تم تقسيم المدينة فيه الي اربعة مجمعات تضم 14الف قطعة سكنية بمساحة 240م2 فضلا عن مناطق الخدمات التي شملها المخطط كـ (التعليمية – الصحية – ادارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – امنية – بريدية -محطات وقود – مسطحات خضراء) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها ال ي250 ألف نسمة.







وعقب العرض التقديمي استمع محافظ قنا الي عدد من المقترحات الخاصة حول الاشتراطات النهائية للسكن بالمدينة، وناقش الاهالي ورؤساء الجمعيات المتقدمة لحصول علي قطع سكنية بها وتم التوافق على مجموعة من الاشتراطات منها ان سعر المتر 1200 جنيه وان يتم البناء على 66 % من المساحة القطعة، يتم دفع 20 % من ثمن القطعة الاجمالي عند الاستلام بالإضافة الي دفع 5 % اخري جدية حجز ويتم تقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات، علما بانه سيتم بدء الحجز ودفع المقدم من 18 2020 حتى 30 9 2020.





آخر تطورات كورونا في مصر:



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه".

