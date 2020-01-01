الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يحظر اجراء علاجات لقاصرين مثليين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر

أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم المصادقة تمهيديًا على مشروع قانون يحظر على الاخصائيين النفسيين اجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميلوهم الجنسية.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن 42 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون، فيما عارضه 36 آخرون، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من موقف الحكومة المعارض، فقد أيد حزب "أزرق أبيض" المشروع.

 

وأضافت أن الوزيرين الليكودي والعمالي أمير أوحانا وايتسيك شمولي وهما من مثليي الجنس، صوتا إلى جانب المشروع.

 

وذكرت قيادة حزب "أزرق أبيض"، بعد التصويت، أنهم "معنيون بالحفاظ على الائتلاف الحكومي وباستمرار العلاقات السوية مع الأحزاب الدينية اليهودية".

 

وقال النائب موشيه غافني من حزب "يهدوت هتوراة" : "لن نتعاون مع حزب "أزرق أبيض" أينا كان رئيس الوزراء؟".

 

وجاء في بيان صدر عن اجتماع للحزب، أن "مشروع القانون يمس بقدسية العائلة ويعتبر انتهاكا فظا للاتفاق الائتلافي، مشيرا إلى وقف جميع أشكال التعاون مع حزب "أزرق أبيض".

 

من جانبها، أعلنت كتلة "شاس" برئاسة الوزير أريه درعي، أنها "لن تشارك من الآن فصاعدا في التصويت البرلماني".

 

بدوره قال الوزير من حزب الليكود" دافيد امسالم، إن "تصويت "أزرق أبيض"، يقودنا إلى انتخابات مبكرة".

 

وأضاف، أن "تصرف نوابهم يصدع الائتلاف الحكومي ويخلق حالة من الفوضى ستؤدي في نهاية المطاف إلى حل الكنيست".

 

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