خمسة أيام فقط على انتهاء تصوير فيلم "رحلة موسى"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:04 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
الفجر الفني
خمسة أيام فقط تفصل المخرج بيتر ميمي عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد  “موسى”.

حيث بدأ تصوير الفيلم منذ تسعة أشهر.

فيلم "موسى" ينتمي الانتاجات الضخمة ويلعب بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم النجوم اياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وأسماء ابو اليزيد وسارة الشامي.

 وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف التصوير بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل  “الاختيار”، وأيضا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.

فيلم موسى من إنتاج “سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية”، وتم فيه  استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

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