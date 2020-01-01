نجم ميلان بديل أوسيمين في نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالبرتغالي رافائيل لياو نجم هجوم ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن نابولي حدد رافائيل لياو كخيار بديل في حالة فشله في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رافائيل لياو البالغ من العمر 21 عاماً يخوض موسمه الأول مع ميلان بعد إنتقاله إليه في الصيف الماضي قادماً من ليل مقابل مبلغ 23 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رافائيل لياو مع شارك الروسينري في 30 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.