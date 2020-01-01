بالأرقام.. الإمارات الأولي عالميًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر

أظهرت نتائج بحث جديد أن نسبة الشفاء من فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19» في كلٍ من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، تفوق كثيراً النسبة العالمية.

 

وبحسب ما نشره موقع «كورونا تراكر. كوم» الشبكي، الذي أجرى البحث، فقد بلغت نسبة الشفاء من الجائحة حتى الآن في الإمارات 86,8%. وبلغت النسبة 89.2% في البحرين، 84,2% في الكويت، 80,2% في المملكة العربية السعودية، و66,7% في سلطنة عُمَاَن، فيما لم تتجاوز النسبة العالمية 57% فقط.

 

وتعد هذه النسب بمثابة أحدث بيانات عن نسبة الشفاء من «كوفيد 19» في دول الخليج العربي وأيضاً العالم أجمع، وفقا للبيان، وتأسس موقع «كورونا تراكر. كوم» خصيصاً بعد تفشي جائحة «كوفيد 19» لغرض رصد كافة البيانات المتعلقة به.

 

ويعمل الموقع تحت قيادة فريق متنوع الاختصاصات ومتعدد الجنسيات، يتجاوز عدد أفراده 460 شخصاً، بين علماء، محترفين في تقديم الخدمات الطبية، متخصصين في تجميع البيانات ورصد وتحليل الاتجاهات العالمية، إلى جانب مطوري مواقع شبكية وغيرها من الاختصاصات.

 

ويستقي «كورونا تراكر. كوم» بياناته بشأن «كوفيد 19» من مصادر طبية عالمية متنوعة، ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية، المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، ونظيرتها الأوروبية وغيرها.

 

وذكر الموقع أن الابتكار التقني والتواصل الرقمي اضطلعا بدور محوري في ارتفاع نسبة الشفاء من «كوفيد 19» في دول الخليج العربي. فعلى سبيل المثال، ارتدى أفراد الشرطة في الإمارات أغطية رأس ذكية قادرة على كشف درجات الحرارة لمئات الأشخاص من المارة في نطاق مسافة تصل إلى سبعة أمتار خلال الدقيقة الواحدة.

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