رسميًا.. تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز ومنتخب مصر بسبب أزمته مع نادى الزمالك فريقه القديم.





وقررت لجنة شئوون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حارس بيراميدز ومنتخب مصر أحمد الشناوى حتي يسدد مبلغ قيمته 8 ملايين جنيه.





وكان الشناوي قد حصل على مقدم تعاقد من الزمالك بعد تجديد عقده، قبل 3 سنوات، ثم رحل لبيراميدز رافضًا رد مقدم العقد للقلعة البيضاء مما جعل الزمالك يشكو اللاعب ويطالب بالمبلغ.





وسيعود الشناوي للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه بعد سداد المبلغ.





ويذكر أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن عودة بطولة الدوري المصري بعد غياب طويل دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.



