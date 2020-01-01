محافظ الفيوم يكرم محمد نادي ويهنئه بتولي وكيل "صحة المنيا"

Advertisements

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد نادي، مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم السابق، تلك المستشفي التي خصصت لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد على البلاد بالمحافظة، كما هنأه بصدور قرار وزيرة الصحة والسكان بتولية منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا.



حضر التكريم الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم.



أشاد محافظ الفيوم، خلال التكريم، بجهود الدكتور "نادي" المتميزة خلال الفترة الماضية، وخاصة عمله الجاد ومثابرته والتفاني في آداء الواجبات والمهام وتنظيم العمل، خلال ذروة تفشي الإصابة بفيروس كورونا.



كما ثمن "الأنصاري" جهود جميع الفرق الطبية بالمحافظة باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الجائحة التى ألمت بالبلاد، لافتًا انهم كانوا صفًا واحدًا، وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".