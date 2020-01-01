دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

يوما بعد يوم يكتشف العلماء طرق ولقاحات جديدة للقضاء على فيروس كورونا، حيث أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة نوفوسيبيرسك فى سيبريا عن توصل لطريقة فريدة يمكن من خلالها القضاء علي عدوي الفيروس في خلال 40 ثانية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن التقنية الجديدة لعلاج فيروس كورونا:





الدراسة الحديثة:

كشف العلماء في جامعة نوفوسيبيرسك فى سيبريا، عن تطوير طريقة فريدة يمكن من خلالها تدمير مسببات الأمراض الفيروسية في غضون دقيقة واحدة، حيث يتم القضاء على عدوى الفيروس التاجي من خلال التعرض للعلاج الديناميكي الضوئي في 40 ثانية فقط.





ووفق لدراسة، أكد العلماء أن العلاج الديناميكي الضوئي يعتمد على تدفق طاقة ليزر منخفضة الطاقة وكميات قليلة جدًا من المحسسات الضوئية الطبية، وبالتالي تقوم بتعطيل نشاط الفيروسي، وقد أثبتت أن الخلايا المصابة بفيروس تم معالجتها.





العلاج الضوئي الديناميكي:

ويعتبر نوع من العلاج بالضوء ويحتوي على مادة كيميائية محسسة للضوء، ويستعمل بالمشاركة مع الأكسجين الجزيئي لانتزاع الموت الخلوي، حيث تؤدي تلك الطريقة الي قتل الخلايا الميكروبية، بما فيها البكتيريا والفطور والفيروسات.





استخدام العلاج الديناميكي:

يستخدم في معالجة الكثير من الامراض ومنها التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والصدفية، والتصلب العصيدي، وقد أظهر كفاءة في العلاجات المضادة للفيروسات، من ضمنها الهربس (الحلأ)، كما يستخدم أيضا في علاج السرطانات الخبيثة بما فيها الرأس والعنق والرئة والمثانة وخاصة البشرة.





آراء الخبراء في التقنية:

وفي شهر مايو الماضي رجح أحد الخبراء "رشيد دينتش"، عن استخدام الأشعة فوق البنفسجية لعلاج فيروس كورونا الجديد قد يكون فعالا، ويقضي عليه خلال ثلاث ثوان فقط.





وبحسب صحيفة "مليت" المحلية، أن العلاج يتم من خلال تعريض الرئتين والدم في الشرايين للأشعة فوق البنفسجية من خلال القسطرة، مشيرا الي وجود العديد من الدراسات أجريت في هذا المجال على مدار عدة سنوات، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم حاليا لعلاج بعض الأمراض، مثل اليرقان الوليدي والبهاق وتعقيم الدم في عمليات نقله، والتهابات الكبد.





وقال البروفيسور حكمت سلجوق غيدك، إن الأشعة فوق البنفسجية وضوء الليزر الضوئي يمكنهما تدمير كل من الكائنات الحية الدقيقة في الدم والكائنات الدقيقة الموجودة في الرئة والجهاز التنفسي.



