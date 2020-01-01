سمير صبري يفجر مفاجأة بشأن أسباب توقف برنامجه وخلافه مع الوزير ورد فعل السادات

يتمتع سمير صبري النجم والفنان والإعلامي الكبير، بقابلية ومحبة كبيرة عند قاعدة واسعة من الجماهير سواء من عاصروه، أم فئة الشباب، لم عنده من مقومات وكاريزما" جعلته فتى تحلم به كل فتاة، على مدار سنوات طويلة، قدم خلالها العديد من الأعمال الدرامية والفنية الكبيرة التي وضعته ضمن قائمة، نجوم الزمن الجميل بجدارة.





سمير صبري فنان متكامل





وخاض سمير صبري تجربة إعلامية فريدة، بطلب من المذيعة الكبيرة والشهيرة آمال فهمي التي طلبت منه تقديم برنامج دولي، وبالقعل قدم برنامجه الشهير "النادي الدولي" والذي حقق نجاحًا باهراً واستمر لسنوات طويلة، على شاشات التليفزيون المصري صاحب الريادة، مستضيفًا نجوم الفن ليصبح إرثا وكنزا من كنوز "ماسبيرو".





الإعلامي سمير صبري





وتصدر الفنان الإعلامي سمير صبري الطلب على جوجل، اليوم الأربعاء، بعدما حل ضيفًا على الفضئية الأولى المصرية، ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، لتشهد الحلقة رواجًا كبيرًا جعله في صدارة البحث، لما كشفه من تفاصيل مهمة بشأن حياته الفنية والإعلامية.





برنامج سمير صبري





وفجر سمير صبري مفاجأة بشأن خلافه مع أحد الوزراء خلال حكم السيد الرئيس محمد أنور السادات، موضحًا أن سبب الخلاف، كونه يمتلك رؤية، بينما كان الوزير يرفض حلقات معينة، مع إصراره على تقديمها مع الرمزو التي لا يحبها الوزير، ما جعل الوزير يصدر أمرًا بإغلاق برنامجه وإيقافه، لمدة كبيرة.





تفاصيل إيقاف برنامج سمير صبري





وكشف سمير صبري تفاصيل إيقاف البرنامج، والتي بدأت عندما طلب أحد نواب مجلس الشعب في ذلك الوقت، من رئيس التليفزيون وقتها ظهور إحدى الراقصات المبتدئات فى برنامج سمير صبرى "النادى الدولى"، وبالفعل استضاف صبرى تلك الراقصة، وأثناء البرناج بدأ فى طرح الاسئلة عليها، وقال لها "انتى منين؟"، لترد الراقصة وقتها من "ميت أبو الكوم"، ليصاب صبرى بالذهول، لينظر إلى المخرج حتى يتنقل إلى كاميرا أخرى، حتى يحذف تلك المقدمة، خاصة أنه لا يليق ظهور أشياء معينة فى التليفزوين المصرى.





سمير صبري في وضع محرج





طلب سمير صبري قبل سفره إلى لندن، من مخرج البرنامج حذف المقدمة، ولكن نسي المخرج أن يحذف وعرضت الحلقة، وانقلبت الدنيا رأسًا على عقب، ليتم التحقيق مع الجميع، ليثبت صبرى أنه كان وقتها فى لندن وأوصى بحذف المشهد الأول.





سمير صبري والسادات





وأوضح سمير صبري خلال حلقته في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه وائل الإبراشي، أن الرئيس محمد أنور السادات عندما علم بالواقعة، وأن برنامج سمير صبري موقوف أمر بعودة البرنامج، وتم عودته.



