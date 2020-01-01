أسامة كمال يكشف مخطط قطر وتركيا لتخريب ليبيا.. ودور مصر في إفشاله

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك خطة للخراب في ليبيا بقيادة تحالف الشر القطري التركي، تقوم على تدخل عسكري تركي بنقل المرتزقة، وقطر توفر الدعم المادي لتمويل الخطة.





وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر قناته على "يوتيوب"، اليوم الأربعاء، أن هناك 4 متغيرات أربكت هذا المخطط، تمثلت في السياسة المصرية مع الملف الليبي لحل سياسي في إطار خطوط حمراء رسمتها مصر للحفاظ على ليبيا وحماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن هذا المسار كشف أطماع تركيا في ثروات ليبيا للعالم، وتزايد الدعم الدولي للموقف المصري.





وتابع "كمال"، أن من بين المتغيرات المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والتفاوض للوصول لحل سياسي برعاية الأمم المتحدة، ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباشرة من المنطقة الغربية العسكرية، إلى جانب لقاء الرئيس مع مشايخ القبائل الليبية، كرسالة تأكيد للمجتمع الدولي بشرعية الموقف المصري لحماية الأمن القومي العربي.





وأكد، أن زيارة مشايخ القبائل الليبية لمصر، وتفويض البرلمان الليبي والقبائل لجيش مصر أربك أردوغان واتضح ذلك من خلال تصريحاته.





وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





وأوضح الرئيس السيسي، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.





وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



