قطر تسجل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 441 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة القطرية،  بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 107871 إصابة.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة القطرية، 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة.

 

وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك "إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا "غير كاف إطلاقا ويعكس قصر نظر خطير".

 

وأضاف لوكوك، "أن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن سوى 1.7 مليار دولار، وطلب من الدول الغنية تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين هي: كثفوا جهودكم الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا".

 

وزادت الأمم المتحدة المبلغ الذي تناشد المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لمعالجة انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية.

 

وكانت المنظمة الدولية قد طلبت في البداية ملياري دولار في مارس ثم 6.7 مليار في مايو الماضي.

 

هذا وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث سجل 249,8 ألف إصابة، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف.

 

وأظهرت بيانات الجامعة، أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

 

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.

 

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