اقرأ دعاء أول يوم من ذي الحجة 2020/1441.. أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:02 م
دعاء أول يوم من ذي الحجة 2020/1441
دعاء أول يوم من ذي الحجة 2020/1441

اقرأ دعاء أول يوم من ذي الحجة 2020/1441.. أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2020

نقدم لكم متابعينا الكرام دعاء أول يوم من عشر ذي الحجة 2020/1441، كما نضع بين أيديكم أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة حيث أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية أن اليوم الأربعاء 22/7/2020 هو أول أيام من شهر ذي الحجة ويحرص الكثير من المسلمين على قيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والدعاء فيها والصيام والاستغفار والإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، وحرصا منا في موقع دليل الوطن نقدم إليكم مجموعة من أفضل الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في هذه الليالي الفضيلة .

دعاء أول يوم من عشر ذي الحجة 1441 – 2020
بدأ الكثير من إحياء الليلة الأولى من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1441 بالدعاء ونية الصيام نستعرض معكم دعاء أول أيام ليلة ذي الحجة،حيث من المستحب الدعاء عند رؤية هلال شهر ذي الحجة بدعاء الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم  حيث قال: “اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”، كما جمعنا لكم هذه الأدعية المستحد الدعاء بها في أول أيام شهر ذو الحجة:

- اللهم في أول أيام العشر من ذي الحجة أسألك الراحة والسكينة والمغفرة والعتق من النار.

- اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

- اللهم في أول أيام العشر من ذي الحجة ارزقنا من حيث لا نحتسب.

- اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.

- اللهم في أول أيام العشر من ذي الحجة اكتبنا من عتقائك.

- اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ ، وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2020
قمنا في موقع دليل الوطن بجمع لعموم المسلمين الأدعية المستحب الدعاء بها في العشر الأوائل من ذي الحجة 1441 ، متمنيين من الله أن يتقبل أعمالكم الصالحة ودعائكم وصيامكم:

- (اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك،ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير).

- (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى).

- (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع،وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين).

ومن أفضل الأدعية في ويم عرفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

اقرأ دعاء أول يوم من ذي الحجة 2020/1441.. أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2020

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