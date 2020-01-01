ننشر فضل صيام عشر ذي الحجة 1441 والاعمال الصالحة الواردة فيها وأحاديث عن فضل العشر ليالي من ذي الحجة 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:38 م
فضل صيام عشر ذي الحجة 1441
فضل صيام عشر ذي الحجة 1441

ننشر فضل صيام عشر ذي الحجة 1441 والاعمال الصالحة الواردة فيها وأحاديث عن فضل العشر ليالي من ذي الحجة 2020

فضل صيام عشر ذي الحجة، مقر الفتوى السابق مصر أوضح مزايا العمل العاشر من ذي الحجة و حكم صيامها ولياليها المفضلة بلسان الدكتور شوقي علام مفتي من الجمهورية، وقدم توضيحات مثل ذي الحجة من الجمهورية، من المقرر أن يتم 22 يوليو، قال الله في كتابه أن المفتيين استفادوا من هذه الأيام المباركة، وقال الله في كتابه والفجر وليال عشر – المجد له، و هو من أيام الله عز وجل.

فضل عشر ذي الحجة وحكم صيامها
مثل ما قال وزير الفتوى في مصر شرح الدكتور أحمد ممدوح فضائل تلك الايام و سمح بالصوم لمدة عشرة أيام في الشهر بسبب الالتزام أو قصد الكهنوت أن يصوم، فأجاب : يضاعف فيها العمل و الثواب، يستحب فيها عمل الخيرات و قراءة القرآن و الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و ايضا جميع الاعمال الصالحة التي يضاعف اجرها تلك الايام ان شاء الله تعالى، و استند إلى الحدث الشريف التالي:

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه و غيرهما.

الاعمال الصالحة الواردة في تلك الايام
- التوبة الى الله عز وجل و العزم على عدم الرجوع الى ذنب ابداً.
- البعد عن المعاصي الدائمة.
- العزم على ألا نعود للذنوب مرة اخرى.
- الصيام لمن يستطيع
- صيام وقفة عرفة.
- التكثيف من الدعاء لعل الله عز و جل ان يتقبل.
- الاكثار من الصلاة على النبي.
- التكبير و التهليل.
- الاكثار من الاستغفار.
- التصدق و لو بالقليل من المال او الطعام.
- صلة الأرحام ولو بمكالمة هاتفية.
- قيام الليل و لو بركعة.
- ذكر الله في كل وقت و حين و المداومة على الذكر.

أحاديث عن فضل صيام العشر من ذي الحجة
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الترمذي.

- عن عائشة رضي الله عنها: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟) رواه مسلم.

ننشر فضل صيام عشر ذي الحجة 1441 والاعمال الصالحة الواردة فيها وأحاديث عن فضل العشر ليالي من ذي الحجة 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فضل صيام عشر ذي الحجة 2020 فضل صيام عشر ذي الحجة 1441 فضل ذي الحجة صيام عشر ذي الحجة 1441 الاعمال الصالحة

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للوداد البيضاوي قبل صدام الأهلي المنتظر

منذ ساعة و نصف

ليفربول يتسبب في إزعاج جوارديولا

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ أقل من ساعتين

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل العشر من ذي الحجة.. الصيام والأعمال المستحبة

حكم صيام يوم عرفة وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة 1440 .. "الإفتاء" تعلن موعد وقفة عرفات

الإفتاء توضح فضل العشرة من ذي الحجة 2019/1440 .. والأدعية المستجابة وصيام يوم عرفة

مفتي الجمهورية: أيام العشر من ذي الحجة ولياليها "مفضلة".. وعلينا الإكثار من الطاعات

دار الإفتاء: حب الوطن والحنين إليه دليل الكمال الإنسان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

01:02 م

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

12:21 م

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً