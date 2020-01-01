الصين تدرس اتخاذ قرار صارم ضد أمريكا

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن الصين تدرس اتخاذ قرار بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية، في إيجاز صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة رويترز، قالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، حثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعا.

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على طلب أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة، واصفة إياه بالعشوائي.

وأعلنت الخارجية الصينية، أنها تلقت أمرا من الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، نقلًا مصادر إعلامية، بأن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

وكان الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، توقع حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.

وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.