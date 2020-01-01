جنازة عسكرية مهيبة لشهيد بئر العبد بمسقط رأسه في الدقهلية (صور)

شارك الآلاف من أبناء مركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، في تشيع جثمان الشهيد محمود محمد عبدالحميد قهوة، ضحية الهجوم الإرهابى في بئر العبد، شمال سيناء يوم أمس.





يشار إلى أن الشهيد استشهد على يد الغدر والعدوان بأرض سيناء الحبيبة وحضر مراسم الجنازة لفيف من قيادات محافظة الدقهلية وجموع كبير المواطنين، ومن جانبه أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقى الإمام رئيس مركز ومدينة المنزلة اليوم الأربعاء للمشاركة في تشييع جنازة شهيد الواجب والوطن بمدينة المنزلة.





وقال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الشهيد هو من ضحى بنفسه وحياته دفاعًا عن أرضه وأبناء شعبه، هو من تخلى عن متاع الدنيا وزينتها في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة وطنه، هو ذلك البطل الذي لا يهاب الصعاب ولا المخاطر، بل يجابه العدو بكل شجاعة فيلقى حتفه غير آبه بشيء، مسطرًا بذلك أعظم التضحيات على وجه الأرض، مؤكدا انه مهما طال الحديث عن الشهيد لم نوفيه حقه وصنيعه.





وخرج الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير ملفوف بعلم مصر بعد الصلاة عليه، لدفنه بمقابر الأسرة في جنازة عسكرية كبيرة.





وردد المشاركون فى الجنازة عبارات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لنجيب حقهم لنموت زيهم"، مطالبين بالقصاص للشهداء.





وكانت القوات المسلحة أعلنت عن إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.





وقد قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى.





وعلي صعيد آخر كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أكد أن "الهدف النهائي للقوات المسلحة الليبية هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات التركية المسلحة وجمع السلاح".





وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يحاول خلط الأوراق وتشويه سمعة القوات المسلحة.





وقال المسماري: "قادرون على حسم المعركة "في أي وقت نشاء، لافتًا إلى أن 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرة الجيش.



