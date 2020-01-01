برلماني: نجاح القوات المسلحة في سحق الخونة يؤكد قُرب نهايتهم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن نجاح القوات المسلحة في سحق الخونة من المتطرفين والجماعات الإرهابية يؤكد أن الإرهابيين اقتربت نهايتهم وأنهم في الرمق الأخير بعد تصفية رؤوس وقيادات الخلايا الإرهابية والتكفيرية.

ووجه النائب في بيان صحفى، التحية والتقدير لأبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة على دورهم البطولي في مواجهة الإرهاب وإحباطهم للهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

وأكد "أباظة" في بيان، اليوم الأربعاء، أن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية. 

وتقدم عضو مجلس النواب، بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين، متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل ان يتغمدهما برحمته الواسعة ويسكنهما فسيح جناته، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

واضاف "الرفاعي" قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل (18) فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريان هاجموا معسكرا للجيش بقرية رابعة ببئر العبد، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية. أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددًا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شمال سيناء سيناء بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر الجيش المصري الإتجاهات الإستراتيجية

أخبار تهمك

خطة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال

منذ نصف ساعة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يتسبب في إزعاج جوارديولا

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ أقل من ساعتين

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 12 ساعة

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للوداد البيضاوي قبل صدام الأهلي المنتظر

منذ ساعة و نصف

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

رئيس "الإنجيلية" عن إحباط الهجوم الإرهابي بسيناء: ستبقى مصر صلبة

إعلامي: "الجيش قدامه 100 مليون مصري.. وإحنا قدها"

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

رئيس جامعة الفيوم يشيد بالدور البطولي للقوات المسلحة

إعلامية ناعية شهداء بئر العبد: لم يبخلوا على بلدهم بشيء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

01:02 م

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

12:21 م

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً