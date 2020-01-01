وكيل"صحة البحر الأحمر ": خروج آخر حالة كورونا من حميات الغردقة

خرجت صباح اليوم الأربعاء، آخر حالة من مصابي كورونا بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات الغردقة بعد ما جاءت النتائج سلبية التحاليل وسجلت المستشفى زيرو كوورنا وسط فرحة الطاقم الطبي والإداري بعد عناء ومجهود كبير مبذول في علاج مصابي كورونا استمر لأكثر من ستة أشهر منذ استقبال اول حالة تحمل الجنسية الصينية في مطلع شهر فبراير الماضي.





وأثنى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على المجهود المبذول من الطاقم الطبي وطاقم الإداري وجميع العاملين بمستشفى حميات الغردقة في علاج مصابي كورونا منذ بدأ العمل بها كمستشفى عزل حتى خروج آخر حالة.





وأوضح دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن مستشفى حميات الغردقة ستخضع لعملية تطوير شاملة ليتم تحويلها لمستشفى نموذجي على أحدث طراز وذلك عقب تعافي جيمع مصابي كورونا وخروج آخر إحالة صباح اليوم الأربعاء.





ويشمل التطوير لمستشفي حميات الغردقة تركيب شبكة غازات في المستشفى لأول مرة وعناية مركزة تحوي ٦ أسرة بالإضافة إلى ٤٠ غرفة مجهزة طبيا على أحدث مستوى بالإضافة إلى تجديد العيادات والاستقبال والمكاتب الإدارية.





وكشف مسؤلو صحة البحر الأحمر صباح اليوم في تصريحات صحفية ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر حيث سجلت مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين المركزي "زيرو" كورونا.





وأضاف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر أنه لم يتبق من حالات مصابي كورونا بمستشفيات مدن البحر الأحمر سوى حالة واحدة بمستشفى القصير المركزي و١٠ حالات بمستشفى الغردقة العام وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة ويخضعون للعلاج طبقآ لبرتكول وزارة الصحة.



