لتدني النظافة.. محافظ الجيزة يقيل رؤساء الوحدات المحلية بأبو رجوان والشوبك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إقالة رؤساء الوحدات المحلية بأبو رجوان والشوبك ومزغونة بمركز ومدينة البدرشين، نتيجة تدني مستوى النظافة بتلك المناطق.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جوله مفاجئة قام بها، للوقوف علي حاله النظافة والاشغالات بمركز البدرشين حيث ضبط راشد تدني لمستوي النظافة بالوحدات، المحلية بأبورجوان والشوبك ومزغونة رغم الانذارات والتوجيهات السابقة التي تم إصدارها بشأن الاهتمام برفع كفاءة النظافه، وعدم السماح بوجود المخلفات بنهر الطريق الجولة التي قام بها المحافظ للمرور على عدد من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبي بمراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح للوقوف على حجم الإنجاز وتقديم الدعم المعنوي للعاملين بمختلف المشروعات.

وجه خلالها محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول وعدم السماح بتراكمها والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة أطفيح، تحفيزاً لهم على التزامهم وتفانيهم في العمل وتأدية واجبهم علي أكمل وجه وحفاظاهم علي المعدات والصيانات الدورية لها. 

واستمع محافظ الجيزة لمطالب عدداً من المواطنين بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لعدد من قرى الصف حيث وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبحث إمكانية تنفيذها.

واشاد المحافظ بالأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الدائري الأوسطي قطاع غرب النيل الفيوم والذى يجرى العمل به بطول 25 كم من الشركات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجها التحية والشكر للمهندسين القائمين علي الاعمال . 

وكلف المحافظ رئيس مدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة المطلوبة، لتوفير المساحات المطلوبة لمطلع الطريق والذى يربطه بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسوان الزراعي.

 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

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