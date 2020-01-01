عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:13 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالكويت، تقرير بمغادرة 7 رحلات جوية متجهة إلى مصر وعلى متنها 1069 مصريا من العالقين.
 
ويعبر مطار الكويت الدولي 18 رحلة طيران تحمل علي متنها 3510 راكبا إلي مطارات  8 دول:  مصر، والإمارات، وباكستان، ولبنان، والسودان وبنجلاديس، والهند، ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي  مطارات مصر  7 رحلات تقل  1160  عاملا مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  7 سوف تصل إلي مطارات  القاهرة ،  وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الأربعاء الموافق   22 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا   1160 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران  العربية – مصر 1155 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت  13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها  145 عاملا، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 545  قيام من مطار الكويت 14:25 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الرابعة  علي طيران  الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها  145 عاملا، والخامسة  علي الجزيرة  رقم  1721  قيام من الكويت  19:05 وصول مطار  الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713  قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي أير كايرو  رحلة رقم  2406 قيام من الكويت 22:15 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

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