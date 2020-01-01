لافروف: نتوافق مع الجزائر على حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، توافقه مع الجزائر على حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كلف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، بمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن سافرونكوف (البالغ من العمر 56 عاما)، الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، التي تهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة وعادلة للنزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني" و "الإسرائيلي - العربي".

وأضاف الخارجية الروسية: أن سافرونكوف تخرج في جامعة موسكو للعلاقات الدولية عام 1990 وعمل في أعوام 1991-1995 بسفارة موسكو في تونس؛ حيث كان معنيا بالاتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد وفاة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عام 2017، تولى سافرونكوف مؤقتا رئاسة البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية.

وفي هذه الفترة جذب سافرونكوف، الذي يجيد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، اهتماما دوليا واسعا بتصريحه المدوي أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيميائي في سوريا، عندما شن هجوما حادا على المندوب البريطاني، ماثيو رايكروفت.