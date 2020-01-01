الكشف عن موعد إقامة مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تحدثت مصادر صحفية داخل جدران القلعة البيضاء، عن تلقي النادي اتصالات شفهية من قبل مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطارهم بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا يومي 25 سبتمبر في المغرب للقاء الذهاب و2 أكتوبر للقاء العودة بالقاهرة.





وأوضحت المصادر أن مسؤولو الزمالك في انتظار الإخطار الرسمي من قبل الاتحاد الإفريقي بالمواعيد الرسمية للمباريات.





الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استقر على خوض دور نصف النهائي من مباراتين ذهاب وإياب.





ويلتقي الزمالك ضد الرجاء في المغرب ثم ستكون مباراة الإياب في مصر، ويستضيف الوداد نظيره الأهلي في المغرب بالذهاب، على أن تكون مباراة العودة في مصر.





ومن المقرر أن تكون مباراتي الذهاب يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل على أن تكون مباراتي الإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر، وسيكون النهائي يوم 9 أو 10 أكتوبر.