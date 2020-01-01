محافظ الفيوم يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة.





وقال محافظ الفيوم في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التى سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد إنحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والإستقرار".





وقال: "أدعوا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ".





وأضاف "الأنصاري": "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الخير والرخاء والإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن ".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



