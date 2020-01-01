عميد "آداب الفيوم" يعلن دعمه للقيادة السياسية والجيش للدفاع عن الأمن القومي

أعلن الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، التأييد الكامل للجيش المصري الباسل، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما يتم اتخاذه من قرارات ومواقف هامة للدفاع عن الأمن القومي المصري.





وأكد عميد آداب الفيوم، على الوقوف صفًا واحدًا بكل قوة وحزم وراء الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والقيادة السياسية المصرية الرشيدة، ضد المخاطر والتهديدات الخارجية والتي تقودها قوى الشر والظلام والاستعمار الغاشمة التي تريد النيل مصر الدولة المصرية وشعبها الأصيل.





كما أشاد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية الباسلة في إحباط محاولة لهجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية بمنطقة بئر العبد، مما أسفر عن مصرع ١٨ تكفيري وتدمير أربعة عربات منهم ثلاثة عربات مفخخة، وحسب بيان القوات المسلحة فقد استشهد اثنين من جنودنا البواسل وأصيب أربعة آخرين أثناء قيامهم بالدفاع عن أرض الوطن وحماية نقطة ارتكازهم، وذلك أمس الثلاثاء.





ونعى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، شهداء القوات المسلحة، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل.





كما ثمن دور القوات المسلحة الدائم في حماية الوطن ضد كل المعتدين وفي مختلف الاتجاهات، وشدد سيادته على ضرورة التكاتف الشعبي خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في معركتها الوطنية الشريفة ضد كافة العناصر الإرهابية الخسيسة وتأمين كافة الحدود الاستراتيجية لمصرنا الغالية.



