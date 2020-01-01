العثور علي جثة شاب مطعونا بالصدر بطريق نجيب محفوظ بالبحيرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
عثر أهالي مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بطريق "نجع المرابط - نجيب محفوظ" مصابًا بطعنة بالصدر وجرح بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بطريق نجع المرابط بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد حامد عبد الرحيم" 24 عاما، فلاح ومقيم بنجع المرابط، بطريق بين قريته وقرية نجيب محفوظ، مصابًا بطعنة بالصدر وجرح بالرأس، بدائرة مركز حوش عيسى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية ورئيس المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الواقعة وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الصحة: تسجيل 676 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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